Gedränge in Gymnasien ruft Stadtchef auf den Plan

Aus allen Nähten platzen die vier Gymnasien in Wels. Sogar Schüler mit hervorragendem Zeugnis müssen abgewiesen werden. Da die letzte Errichtung eines Gymnasiums fünf Jahrzehnte zurückliegt, will Bürgermeister Andreas Rabl das Problem anpacken. Ein langer Atem wird wohl nötig sein, wie etwa in Leonding.