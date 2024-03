Heimkehr für erfolgreichsten Zweitliga-Export

Erst im Sommer wechselte Felix Seiwald innerhalb der zweiten Liga von Ried zum FAC. Sofort etablierte er sich als Stammkraft, ist als Linksverteidiger aus der Mannschaft von Mitja Mörec nicht mehr wegzudenken. Bis auf ein wegen Gelbsperre verpasstes Spiel stand der Pongauer immer in der Startelf. Mit dieser Quote ist er der erfolgreichste Salzburger Export in der zweiten Liga. Knapp hinter ihm folgt Bregenz-Bomber Lukas Brückler, der nur zweimal nicht von Beginn an ran durfte. „Ich bin generell sehr zufrieden. Das Mannschaftsgefüge stimmt“, bilanziert Seiwald zufrieden mit der Saison, in der er mit den Wienern vor der Ostersonntagspartie auf Platz drei liegt.