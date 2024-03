Teamchef muss nach WM-Quali-Schlappe gehen

Nach einer 0:3-Schlappe im WM-Qualifikationsspiel gegen Indonesien hat Vietnams Fußballverband seinen Nationaltrainer Philippe Troussier entlassen. Sofort nach Spielende am Dienstagabend im My Dihn Stadium in Hanoi sei man mit dem 69-jährigen Franzosen übereingekommen, dessen Vertrag mit dem Nationalteam zu beenden, teilte der Verband des südostasiatischen Landes mit.