Tragisch! Fußball-Talent (17) stirbt nach Foul

Ein tragischer Todesfall sorgt in Algerien für Trauer und Entsetzen: Etwas mehr als eine Woche, nachdem er in einem Match schwer gefoult worden war, ist der Nachwuchs-Fußballer Wassim Djezzar seinen Kopfverletzungen in einem Spital erlegen! Der Algerier, der in einer regionalen Jugend-Liga für den N.R.B.Oued el ma auflief, war gerade einmal 17 Jahre alt …