Wieder Verletzungs-Drama um Superstar Andy Murray

Bitter! Hatte der 36-Jährige doch das Ende seiner Karriere nach dem Sommer in Aussicht gestellt. Seine letzten Ziele waren ein Start be den Olympischen Spielen in Paris und in Wimbledon. Aber nun müssen diese Pläne vielleicht überarbeitet werden. Das Grand-Slam-Turnier in London startet bereits am 1. Juli. Murray konnte das Rasenturnier bereits zweimal gewinnen.