Julian Nagelsmann: „… dann gibt‘s eine Klage!“

„Will keine Schlagzeile lesen“

Eine Aussage, die bei so manchem anwesenden Journalisten wohl so klag, als stünde Sané vor einem Charakter-Test, wenn die Bank droht. „Ich habe nicht von Charakter-Test gesprochen. Ich habe gesagt, er muss sich eingliedern, das ist ein großer Unterschied“, will Nagelsmann indes klarstellen. „Ich will keine Schlagzeile lesen: ‘Nagelsmann macht Charakter-Test bei Sané‘. Dann gibt‘s eine Klage von meinem Medien-Anwalt ... Kleiner Spaß, ich habe gar keinen.“