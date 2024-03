Ruud tobt wegen Miami-Turnier: „Ist doch ein Witz“

Casper Ruud hat sich während seines Zweitrunden-Matches in Miami gegen den Franzosen Luca Van Assche beim Schiedsrichter über „katastrophale Zustände vor Ort“ beschwert. Es fehle an Ausstattung für die Spieler, nicht einmal kaltes Wasser stehe zur Verfügung. Die Organisatoren seien schlicht zu geizig, so der Norweger.