Emotionaler Tag für Ex-Ski-Queen Vonn in Saalbach

Vonn und ihr „bester Teamkollege“

Hämmerle war seit 2009 für die Skier von Vonn zuständig. „Zusammen haben wir 51 Weltcupsiege und drei olympische Medaillen gewonnen. Wir nennen ihn nicht umsonst den ‘magischen Heinzi‘, er hatte immer die Magie, meine Skier schnell zu machen“, schwärmt Vonn. „Wenn du jemals jemanden gehört hast, der mich am Start angefeuert hat, hast du wahrscheinlich Heinzi gehört. Und wenn ich im Ziel geweint habe, hat Heinzi wahrscheinlich auch geweint. Ich habe noch nie jemanden getroffen, dem das, was er tat, so viel bedeutet hat wie ihm. Er hat genauso viele Emotionen und harte Arbeit in die Herstellung meiner Skier gesteckt wie ich in den Sieg.“ Für sie sei Hämmerle „der beste Teamkollege aller Zeiten“.