Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander

Voller Fokus gegen die Geprügelten

Sechs Siege in Serie feierte Obwart zuletzt – ein siebenter Streich Sonntag (17.30 Uhr) beim direkten Rivalen könnte der vorentscheidende Richtung Viertelfinale sein. Am 12. Februar hatten die Gunners bei BC Vienna ihre letzte Niederlage kassiert, was sich vor der Neuauflage des Duells jedoch alle fragen: Wie war das 70:123-Debakel der Wiener am Donnerstag in Kapfenberg zu erklären?!