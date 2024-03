Tor und Sieg! Starkes AHL-Debüt von Reinbacher

David Reinbacher hat ein erfolgreiches Debüt in der American Hockey League (AHL) für Laval Rocket, das Farmteam der Montreal Canadiens, abgeliefert. Der Vorarlberger kam am Freitag bei den Belleville Senators erstmals zum Einsatz und traf in der 51. Minute zum 2:2, das die Partie in die Verlängerung schickte.