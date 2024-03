Kopfschütteln über F1-Team: „Noch nie gehört“

Albon verlor am Freitag im ersten Training in Kurve sechs die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Streckenmauer. Dabei demolierte er sein Auto, konnte aber selbstständig aussteigen. Weil Williams in Australien kein Ersatzchassis hat, kann der Rennstall am Wochenende nur ein Auto einsetzen, dieses wird Albon, der am Samstag im Qualifying auf Rang zwölf raste, pilotieren. Der US-Amerikaner Logan Sargeant musste seinen Platz hergeben.