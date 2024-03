„Sehr speziell, einmal so hautnah dran zu sein“

„Das war schon etwas sehr Besonderes, solche Einblicke zu bekommen – so etwas erlebt man im Leben vielleicht nur einmal“, staunte Iris Planitzer. Die Steirerin war neben Roland Rohrer und den beiden Salzburgern Franz und Manuela Brandstätter eine von den vier glücklichen Gewinnern des „Krone“-Gewinnspiels, durfte beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm hinter die Kulissen blicken. Erst gab es eine Backstage-Führung von WM-Organisations-Mitglied Jimmy Fritsch, der berichtete, welche Herausforderungen es in Bezug auf das Durchführens eines Events dieser Größenordnung gäbe. Im Pressezentrum empfing Saalbach-Pressechef Markus Aichner die glücklichen Sieger. Ehe sich auch noch ORF-Moderator Oliver Polzer Zeit nahm, einen kurzen Einblick in den TV-Alltag gab.