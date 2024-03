Gut-Behrami: „Es bleibt noch ein Jahr, aber …“

In der kommenden Saison will die Schweizerin also nochmal die Weltmeisterschaft in Angriff nehmen. Die Olympischen Spiele in Cortina 2026 hingegen scheinen vom Tisch zu sein. Wenngleich die Dominatorin des Weltcup-Winters abschließend eine Tür offen ließ: „Falls doch, werde ich es sagen.“ Jetzt will sie ihre Erfolge aber erstmal mit ihrem Papa genießen.