Super-G der Damen in Saalbach – ab 10 Uhr LIVE

Vollgas ist die einzige Option

Wäre Gut-Behrami in diesem Moment neben Hütter gestanden, sie hätte genickt. So meinte die Tessinerin nach ihrem kurzen Heimat-Aufenthalt und dem Abfahrtstraining am Mittwoch: „Wenn du am Start stehst, denkst du daran, dass du noch mehr erreichen willst.“ Zu taktieren wie im Riesentorlauf, könne sie sich in den Speed-Disziplinen nicht leisten. „Vollgas geben ist der einzige Plan, den ich habe“, sagte Gut-Behrami.