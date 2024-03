„Da platzt mir ganz einfach der Kragen!“

„Sie wirft uns Anti-Werbung für unseren Sport vor. Das muss man sich mal vorstellen“, schäumt Rösler, Simmerings umtriebiger „Mister Badminton“. „Wir haben das geilste Setup in der Halle, die besten Spieler der Liga, gute Medienarbeit, an Spieltagen zwölf Freiwillige, die die halle fünf Stunden vorbereiten. Wir hatten über 200 Leute in der Halle, werden als einziger Badminton-Verein in Europa von Red Bull unterstützt“, zählt Rösler auf. „Und in Graz sitzen zehn Leute da, die Linien werden aufgeklebt, weil es nicht mal Spielfeld-Matten gibt. Frau Rudolf ist als Trainiern bei den Heimspielen der Grazer selbst Schiedsrichterin! Dabei pfeift sie auch Spiele ihrer eigenen Kinder in der 2. Bundesliga! Und ihr Mann ist auch Referee“, schildert Rösler die Situation auf der Gegenseite. „Ich reite auf all dem normalerweise nicht herum. Aber wenn man uns gegenüber derart respektlos auftritt, dann platzt mir ganz einfach der Kragen.“