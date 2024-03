Schläger-Wurf: Spieler bringt Ballbuben in Gefahr

Damit sorgte das tschechische Talent erstmals für negative Schlagzeilen. Zuvor war er vor allem durch seine starken Auftritte bekannt geworden. In diesem Jahr qualifizierte er sich bereits für die Australian Open und konnte dort in der zweiten Runde von Hubert Hurkacz erst nach fünf zermürbenden Sätzen gestoppt werden. Zudem erreichte der 18-Jährige zuletzt das Finale in Katar.