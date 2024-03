Mann auf Rheintalautobahn von Pkw erfasst – tot

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es in den Morgenstunden am Donnerstag auf der A14 auf Höhe Nenzing (Vorarlberg). Ein 23-jähriger Mann krachte gegen die Mittelleitschiene und stieg nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug aus. Kurz darauf wurde er von einem heraneilenden Pkw erfasst und tödlich verletzt. Der Rumäne erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.