MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo auf Jobsuche

Wenn morgen (1. Training, 11.45 Uhr) auf dem Autodromo do Algarve die MotoGP-Motoren aufheulen, herrscht unter der portugiesischen Sonne in einer Box so gar nicht eitel Wonne: Bei Yamaha verliert Fabio Quartararo, 2021 mit nur 22 Jahren Weltmeister, allmählich die Geduld. Gegen Ende der vergangenen Saison, in der Yamaha erstmals seit 2003 ohne GP-Sieg geblieben war, hatte er den Japanern die Rute ins Fenster gestellt. Im Winter scheint technisch am Motorrad zu wenig vorwärtsgegangen zu sein.