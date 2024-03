Vergewaltigung! Ex-Real-Ass muss 9 Jahre ins Häfn

Rückblick: Robinho – bürgerlich auf den Namen Robson de Souza hörend – hatte im Jahr 2013 während seiner Zeit bei Milan zusammen mit fünf anderen Männern eine Frau vergewaltigt. So sah es 2017 ein Gericht in Mailand und so sah es später im Jahr 2022 auch das Kassationsgericht, das die Berufung des Fußballers ablehnte – neun Jahre Haft hätten die Folge sein müssen.