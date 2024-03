Familie versteigert Michael Schumachers Luxusuhren

In Genf werden im Mai mehrere Uhren aus dem Privatbesitz des früheren Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher versteigert. Dazu gehöre ein Audemars-Piguet-Royal-Oak-Chronograph aus Weißgold, der von seinem früheren Mentor bei Ferrari, Jean Todt, eigens in Auftrag gegeben worden sei, teilte das Auktionshaus Christie‘s am Mittwoch mit.