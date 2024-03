Notwendiger Krankentransport kostete 437,97 Euro!

Mit einem Rettungswagen des Roten Kreuzes wurde die 82-jährige Elisabeth Felsberger aus Kärnten in ein Pflegeheim transportiert – mit einem vom Arzt ausgestellten Transportschein. Trotzdem flatterten zwei Rechnungen herein, was für Unverständnis sorgt. Die „Krone“ hat sich den Fall angesehen und informiert, worauf zu achten ist.