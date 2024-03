Salzburger kommen Hollywood ganz nahe

„In den letzten Jahren ist es so gelungen, einige weltweit bekannte Filme nach Salzburg zu holen“, freut sich Schnöll über die Entwicklung in der hiesigen Film- und Fernsehszene. Eine der wichtigsten Voraussetzungen um eine Filmförderung zu erhalten: Die heimische Filmwirtschaft muss auch eingebunden werden. So erhielten etwa rund 200 österreichische Komparsen die Chance, Seite an Seite mit Hollywood-Megastar Nicole Kidman im Salzkammergut für die Serie „Nine Perfect Strangers“ zu drehen. „Uns ist dabei wichtig, dass die Produktionen darüber hinaus einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen für unser Bundesland bringen“, erklärt Schnöll. Konkret bedeutet das etwa die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen der jeweiligen Produktionen – egal ob Heli-Pilot für Stunt-Szenen aus der Luft, Set-Aufnahmeleiter oder Kleindarsteller.