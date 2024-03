Nicole Kidman shoppte fleißig in der Mozartstadt

Die Dreharbeiten der zweiten Staffel „Nine Perfect Strangers“ stehen für Kidman an. In Golling, rund um Werfen und auch im Schloss Leopoldskron in der Landeshauptstadt wird noch bis Mai für die auf Amazon Prime ausgestrahlte Serie mit Kidman in der Hauptrolle gedreht. Auch Stunts mit Helikoptern sind geplant. Eine lange Zeit, in der es sich der 56-jährige Hollywoodstar in Salzburg gemütlich machen will. Sie wohnt mit ihrer Familie in einer Privatunterkunft in Zentrumsnähe.