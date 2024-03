Österreichs Fußball-Nachwuchs auf der Bühne

Für die aktuelle U17 ist diese bereits bitterer Ernst, geht es in der Eliterunde mit drei Spielen in Wr. Neustadt gegen Slowenien (Mittwoch, 12 Uhr), gegen Norwegen (Samstag, 12 Uhr) und Spanien (Dienstag, 17 Uhr) um ein Ticket für die EM-Endrunde in Zypern. „Slowenien, Norwegen und wir begegnen sich sicher auf Augenhöhe, Spanien ist vom Namen her der Favorit“, weiß Teamchef Martin Scherb, der auf viele Zuschauer hofft und mit Ilia Ivanschitz auch den Sohn des Baumgartener Ex-Teamkapitän Andi Ivanschitz im Kader hat. Der spielt bei Red Bull Salzburg