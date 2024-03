Uber legt Streit mit australischen Taxlern bei

Der US-Fahrdienst Uber hat einen jahrelangen juristischen Streit mit der Taxi- und Mietwagenbranche in Australien beigelegt. Das Unternehmen erklärte sich zu einem Vergleich in Höhe von fast 272 Millionen australischen Dollar (rund 164 Millionen Euro) bereit, wie die Nachrichtenagentur Australian Associated Press unter Berufung auf die Justiz berichtete.