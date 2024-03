Paragleiter krachte in Tirol in Lawinenverbauung

Der Einheimische startete am Freitag kurz vor Mittag vom Startplatz „Nordkette 2“ auf der Innsbrucker Seegrube. Der 29-Jährige hatte gerade seinen Gleitschirm aufgezogen und ging in die Startphase über, als es zu einem Strömungsabriss kam. Dadurch verlor sein Gleitschirm unkontrolliert an Höhe, und der Pilot blieb nach wenigen Metern in der Lawinenverbauung unterhalb des Startplatzes hängen.