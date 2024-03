England-Teamchef: „Das ist eine große Schande!“

Southgate: „Muss das akzeptieren“

„Wir haben letzte Woche einen Anruf von Edu (Technischer Direktor bei Arsenal, d. Red.) erhalten, der mitteilte, dass Ben zum jetzigen Zeitpunkt nicht für die englischen Kader in Betracht gezogen werden möchte“, so Southgate. Er wisse nicht „warum das so ist, aber ich muss das respektieren“.