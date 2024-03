Handy-Tarife werden teurer – aber nicht bei allen

Im April steht die Indexanpassung der Mobilfunktarife an die Jahresinflation an, womit für viele Handybesitzer die Preise um bis zu acht Prozent steigen werden. Das nutzt der Diskont-Anbieter HoT für eine Marketing-Aktion: Ab sofort erhalten alle Pakettarife zum gleichen Preis dauerhaft um 7,8 Prozent mehr Datenvolumen, so Michael Krammer vom HoT-Eigentümer Ventocom.