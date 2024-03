Champions League: FC Barcelona schreibt Geschichte

Spieler des Spiels beim Debüt

In der Innenverteidigung feierte Cubarsi sein Champions-League-Debüt – und dieses wird er so schnell nicht vergessen. Der Spanier gewann all seine Zweikämpfe am Boden sowie in der Luft und sorgte mit seinen langen Bällen immer wieder für Gefahr in der Offensive. Völlig verdient wurde er zum „Spieler des Spiels“ gekürt.