Skandal! Darts-Rüpel schlägt Gegner ins Gesicht

Bereits in der Vergangenheit hatte Smith-Neale immer wieder für Aufregung gesorgt. 2018 hatte er überraschend die World Masters der British Darts Organisation (BDO) gewonnen. Damit sicherte er sich einen Platz bei der BDO Weltmeisterschaft, bei der er mit einem gebrochenen Bein spielte. Laut englischen Medien hatte er sich die Verletzung im betrunkenen Zustand in Italien zugezogen. Doch es sind Eskapaden abseits der Bühne, die ihn in ein schlechtes Licht rücken. Viele bezeichnen den Dartsspieler als Betrüger, weil er angeblich gebrauchte Dartscheiben verkaufte, die die Kunden jedoch niemals erhalten haben.