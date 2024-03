Kilde gesteht nach Horror-Sturz: „War ein Fehler!“

Heftiger Abflug kurz vor dem Ziel

Der Olympia- und WM-Medaillengewinner war am 13. Jänner in der Wengen-Abfahrt kurz vor dem Ziel schwer gestürzt und ins Netz gekracht. Dabei zog sich der Freund von Mikaela Shiffrin – mit viel Blutverlust – tiefe Schnittwunden am Unterschenkel und eine Verletzung an der linken Schulter zu. „Dann wird das Leben auf den Kopf gestellt, aber man muss versuchen, positiv nach vorne zu blicken“, so Kilde über seine aktuell schwierige Zeit. „Ich kann zwar mit meinen Zehen greifen, aber nicht nach oben bewegen. Die große Zehe hängt wie ein Gelee Fisch.“