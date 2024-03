335 Beeinträchtigte warten dringend auf Heimplatz

Seit Jahren wird in der Alten- und Krankenpflege um Fachkräfte gerungen – die SPÖ hat nun im Landtag die Situation bei der Betreuung von Beeinträchtigten hinterfragt. Seit Montag liegt die Anfragebeantwortung durch Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) vor. Sein Fazit: Die Personalsituation sei bei den Trägern im Bereich des Chancengleichheitsgesetzes noch nicht so angespannt wie in anderen Bereichen, „wenngleich einzelne Anbieter und Einrichtungen in manchen Regionen bereits jetzt stark gefordert sind“.