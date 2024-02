Zulauf zum Pflegeberuf nimmt zunehmend Fahrt auf

Mehr Personen in Pflegeausbildung

Doch es gibt nicht nur düstere Nachrichten: Laut Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) können sich in OÖ immer mehr Menschen vorstellen, in den Pflegeberuf einzusteigen. Er macht das an einer konkreten Entwicklung fest: Innerhalb eines Jahres - von Ende November 2022 bis Ende November 2023 ist die Zahl jener Personen, die eine Pflegeausbildung gestartet haben, um 171 auf insgesamt 1576 angewachsen - ein Plus von gut zwölf Prozent.