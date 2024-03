Auf Geheimmission durch das Brucknerhaus Linz

Diese exklusive Hausführung sollte man gesehen haben. Gemeinsam mit dem Brucknerhaus Linz lädt die „OÖ-Krone“ zu Familienführungen am 6. April, 4. Mai und 1. Juni. Start ist jeweils um 10.30 Uhr. Dabei geht es in die geheimsten Ecken und Winkel, in die Technikräume, erfährt man, wo bekannte Künstler ein- und ausgehen und darf sogar einen Blick in die Backstage-Bereiche werfen. Und mithilfe einer App ist sogar ein Blick in die Orgel im Großen Saal möglich!