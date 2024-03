Schopp: „Wir haben es aus eigener Kraft geschafft“

David Affengruber (Sturm-Verteidiger): „Wir haben das gut gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben gut verteidigt. Wir haben viele Standards gut wegverteidigt. Dass der dann so einen Freistoß reinhaut, ist halt so. Ich finde, das Foul davor muss man vielleicht nicht geben, ich kann mich ja nicht in Luft auflösen. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Wir haben es vielleicht ein bisschen verpasst, dass wir das zweite Tor machen. Es wäre mehr drinnengewesen.“