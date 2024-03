Mut statt Wut, weil: Was ist ein Dorf ohne Wirt?

So mancher möge ihn für wahnsinnig halten, in Zeiten wie diesen einen gastwirtschaftlichen Betrieb aufzusperren – in Anbetracht dessen, dass ein Wirtshaus nach dem anderen zusperren muss, weil die Teuerung gnadenlos zugeschlagen hat und kein Personal zu finden ist. „Ich würde es einfach nur mutig nennen“, sagt Daniel Pachinger, der am Freitag seinen „Dorfwirt“ in St. Georgen, einem Ortsteil von Eisenstadt, eröffnet hat.