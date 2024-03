Salzburg und KAC stellen im Viertelfinale auf 3:1

Meister Red Bull Salzburg und Grunddurchgang-Sieger KAC stehen in der ICE-Eishockeyliga vor dem Einzug ins Halbfinale. Die „Bullen“ erkämpften am Samstag bei den Black Wings Linz einen 3:2-Erfolg und stellten im Viertelfinale in der „best-of-seven“-Serie ebenso auf 3:1 wie der KAC, der in Vorarlberg bei den Pioneers mit 3:1 gewann. Auf 1:3 in der Serie verkürzte indes der VSV dank eines überzeugenden 6:1-Heimsieges gegen Südtirol.