Rossi verliert mit Minnesota nach Verlängerung

Nach zwei Siegen in Folge hat sich Minnesota Wild mit Marco Rossi in der NHL wieder geschlagen geben müssen. Beim 1:2 n.V. bei der Colorado Avalanche am Freitag (Ortszeit) verbuchten die Gäste zumindest einen Zähler. Waleri Nitschuschkin traf für Colorado nach 2:32 Minuten der Overtime im Powerplay entscheidend, nachdem Wild-Star Kirill Kaprisow auf die Strafbank musste. Der Vorarlberger Rossi blieb im achten Spiel in Folge ohne Scorer-Punkt.