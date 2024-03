Personalmangel: Samstag ist bei Bäckerei Ofen aus

Ausnahmen an den langen Wochenenden zu Ostern und Pfingsten

Auf den Zetteln, mit denen die Kunden informiert werden, betonen sie: „Wir stehen finanziell auf gesunden Beinen, das ist vor allem unseren treuen Stammkunden zu verdanken - aber wir wollen unseren Bäckern mehr Familien- und Freizeit am Wochenende ermöglichen und auch einen Anreiz für mögliche Bewerber bieten.“ In Ausnahmefällen wird übrigens schon noch am Samstag geöffnet sein. Eichler denkt da an die langen Wochenenden zu Ostern und Pfingsten.