Liverpool-Star attackiert ManCity, Haaland kontert

Der FC Liverpool empfängt am Sonntag (16.45 Uhr) Manchester City zum Spitzenspiel in der Premier League. Vor dem Gipfeltreffen heizte „Reds“-Verteidiger Trent Alexander-Arnold die Stimmung mit einer verbalen Attacke ordentlich an. Erling Haaland konterte: „Ich weiß nicht, ob er dieses Gefühl kennt.“