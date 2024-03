Kantersiege für KAC, Red Bull Salzburg & Südtirol

Für VSV gehen die Lichter aus

Für den ersatzgeschwächten VSV gehen derweil langsam die Lichter in dieser Saison aus. Nach dem 2:5 und dem 2:4 in den ersten zwei Spielen gegen Südtirol folgte nun in Bozen eine heftige 1:6-Abfuhr. Dustin Gazley und Michael Halmo mit je einem Treffer und zwei Assists führten die Italiener zu einer 3:0-Führung in der Viertelfinal-Serie, bereits am Samstag kann Bozen die Villacher in den Urlaub befördern.