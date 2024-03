Kalsdorf setzt beim Neustart auf alte Bekannte

Für Schirgi, bei Weiz im Dezember entlassen, ist es eine Art Heimkommen, war er doch schon von 2019 bis 2021 Trainer des Teams im Süden von Graz. „Es ist schon eine emotionale Geschichte, keine Frage. Ich hatte ja eigentlich vor, eine Weile Abstand vom Trainergeschäft zu nehmen, aber als der überraschende Anruf aus Kalsdorf kam, war sofort klar: ‘Ich will das machen‘.“ Nach einem ziemlichen Auf und Ab im Herbstdurchgang will man sich bei den Kalsdorfern in erster Linie konsolidieren und eine stabile Rolle spielen. Schirgi: „Wir liegen aktuell auf Platz 10, wollen nach oben klettern und an erfolgreiche Jahre anschließen. Eine gute Rolle in der Liga zu spielen ist der Anspruch des Vereins. Allein schon von der Infrastruktur her und den Möglichkeiten, die man hier hat. Das Team ist sehr lernwillig und ich bin mir sicher, meine Idee von Fußball vermitteln zu können.“