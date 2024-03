„Noch nicht bereit“: Rafael Nadal sagt Comeback ab

Duell mit Landsmann Alcaraz

„Jeder weiß, wie sehr ich diesen Ort liebe und wie sehr ich es mag, hier in Indian Wells zu spielen“, betonte der dreifache Sieger des Hartplatz-Turniers. Er habe auch sehr hart trainiert und sei „sehr früh“ in den Wüstenort gekommen, um sich auf das sechstgrößte Turnier der Welt vorzubereiten. Außerdem habe er am Wochenende einen Test absolviert. In Las Vegas hatte der Spanier eine Exhibition gegen seinen um 17 Jahre jüngeren Landsmann Carlos Alcaraz in drei Sätzen verloren. Nadal sagte danach, gegen den aktuellen Weltranglistenzweiten sei es „besser als erwartet“ gelaufen.