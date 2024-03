Alcaraz über Djokovic: „Darüber reden wir nicht“

Scheu empfinde der zweifache Grand-Slam-Sieger trotz der eindrucksvollen Trophäensammlung Djokovics keine mehr. „Was die junge Generation mit Jannik Sinner, Holger Rune und mir angeht, haben wir gegen ihn schon gewonnen. Ich denke, dass wir langsam, im positiven Sinne, die Ehrfurcht verlieren und uns wagen, gegen ihn in großen Matches zu gewinnen.“ So etwa in Wimbledon, wo Alcaraz mit seinem Finalsieg gegen die Nummer eins der Tenniswelt (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4) Geschichte schrieb - ganz ohne Ernährungs- oder Schlaf-Tipps ...