Lucky Loser: Rodionov zieht doch ins Hauptfeld ein

In diesem trifft Österreichs Top-100-Mann nun auf den Ungarn Fabian Marozsan. Das bisher einzige Duell der beiden hatte Marozsan 2022 bei einem Challenger in Bratislava dank der Aufgabe von Rodionov gewonnen. Ofner spielt in der Nacht auf Donnerstag (nicht vor 03.00 Uhr MEZ) sein Erstrundenmatch gegen den Kroaten Borna Coric.