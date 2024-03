Sebastian Ofner erwartet ein Duell auf Augenhöhe

Erst in den Hauptbewerb kämpfen muss sich Jurij Rodionov. Der 24-jährige ÖTV-Akteur machte in der 1. Qualifikations-Runde am Montag mit dem Italiener Federico Gaio beim 6:1,6:2 kurzen Prozess. In der Nacht auf Mittwoch wartet auf den als Nummer sechs gesetzten 24-Jährigen im Kampf um einen Platz in der 1. Hauptrunde der US-Amerikaner Nicolas Moreno de Alboran.