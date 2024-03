Gasleitung beschädigt, Alarm bei Wohnblock

Zum Vorfall kam es gegen 18 Uhr im Zuge von Kernbohrarbeiten für eine Warmwasserleitung am Mehrparteienhaus in der Herbert-von-Pichler-Straße. Dabei wurde eine in der Betonwand befindliche Erdgasleitung angebohrt, wodurch es zum starken Gasaustritt ins Freie kam und deutlicher Gasgeruch wahrnehmbar war.