Milwaukee gewinnt dank Lillard 6. Spiel in Folge

Pöltl fehlt Toronto im Heimspiel gegen New Orleans

Toronto wird das Heimspiel gegen New Orleans am Dienstag ohne Jakob Pöltl bestreiten. Der Wiener hatte sich am Sonntag im Spiel gegen Charlotte einen Finger verstaucht, laut Medienberichten ist er zumindest gegen die Pelicans nicht dabei. Bei Toronto fällt auch All-Star Scottie Barnes aus. Der Forward unterzog sich am Montag einer Operation an seinem gebrochenen linken Mittelfinger.