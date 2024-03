Den Kleinsten fehlen wichtige Gesprächsmomente

400 bis 1000 Worte weniger gehört

Schon in Familien, die sich an die aktuellen Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Bildschirmzeit halten–eine Stunde pro Tag für Dreijährige–können den Kindern der Studie zufolge pro Tag rund 400 Erwachsenenworte entgehen. Schätzungen zufolge liegt die durchschnittliche Bildschirmzeit in den meisten Familien aber weit höher.