ÖHB-Frauen verlieren auch 2. Match gegen Norwegen

Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen hat auch das zweite Spiel unter Neo-Teamchefin Monique Tijsterman klar verloren. Das ÖHB-Team war am Sonntag gegen das Weltklasseteam aus Norwegen chancenlos und verlor in Innsbruck mit 22:39 (8:19). Damit fiel die Niederlage gegen die amtierenden Vize-Weltmeisterinnen und Europameisterinnen etwas kleiner aus wie am Mittwoch in Halden (22:43).